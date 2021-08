Lebensgefährlich verletzt : Seniorin in Alfter-Witterschlick von Müllfahrzeug erfasst

Seniorin in Alfter-Witterschlick von Müllfahrzeug erfasst

In Witterschlick wurde eine Seniorin von einem Müllfahrzeug erfasst. Foto: GA

Alfter In Alfter-Witterschlick ist am Mittwochmorgen eine Seniorin von einem Müllfahrzeug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Unfallaufnahme-Team ist vor Ort.

Eine Seniorin ist am Mittwochmorgen im Drosselweg in Alfter-Witterschlick von einem Müllfahrzeug erfasst worden. Sie erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, wie ein Sprecher der Bonner Polizei auf Anfrage mitteilte. Zur Unfallaufnahme forderte die Polizei ein Verkehrs-Unfallaufnahme-Team der Kölner Polizei an, um den Unfallhergang genau analysieren zu können. Auch ein Sachverständiger der Staatsanwaltschaft Bonn ist vor Ort.