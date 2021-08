Alfter-Witterschlick : Seniorin nach Unfall mit Müllfahrzeug gestorben

In Witterschlick wurde eine Seniorin von einem Müllfahrzeug erfasst. Foto: GA

Alfter In Alfter-Witterschlick ist am Mittwochmorgen eine Seniorin von einem Müllfahrzeug erfasst worden. Noch am Unfallort erlag sie ihren Verletzungen. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.



Eine Seniorin ist am Mittwochmorgen im Drosselweg in Alfter-Witterschlick von einem Müllfahrzeug erfasst worden. Noch an der Unfallstelle erlag sie ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Zur Unfallaufnahme forderte die Polizei ein Verkehrs-Unfallaufnahme-Team der Kölner Polizei an, um den Unfallhergang genau analysieren zu können. Auch ein Sachverständiger der Staatsanwaltschaft Bonn ist vor Ort.

Wie Michael Hesse von der Feuerwehr Alfter mitteilte, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 9.40 Uhr alarmiert. Sie erhielten zudem Unterstützung von der Feuerwehr Bonn. Als die Einsatzkräfte im Drosselweg ankamen, lag die Seniorin noch unter dem Müllfahrzeug. Sie konnte von den Rettungskräften befreit werden und wurde dann dem Rettungsdienst übergeben. Im Rettungswagen erlag sie dann ihren Verletzungen. Nach Angaben der Polizei ist ihr Zustand kritisch.

40 Rettungskräfte waren im Einsatz, die Unfallaufnahme dauerte mehrere Stunden. Bislang ist noch unklar, wie es zu dem Unfall kam.

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)