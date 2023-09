Einsatz an Grundschule in Alfter Großaufgebot der Polizei suchte nach Person mit Schusswaffe

Mit massiv ausgerüsteten Einsatzkräften ist die Polizei am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr zur Gemeinschaftsgrundschule Witterschlick in Alfter ausgerückt. An der Quirinusstraße 10 hatte ein Zeuge nach eigenen Angaben eine Person mit einer Schusswaffe beobachtet. Unklar war zunächst, ob es sich um eine echte Waffe handelte. „Wir sind mit starken Kräften vor Ort“, bestätigte Polizeisprecher Simon Rott gegenüber dem General-Anzeiger den laufenden Einsatz.