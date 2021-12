Ahrweg war gesperrt : Zwei Verletzte bei Autounfall in Alfter

Am Freitagabend sind zwei Autos in Alfter zusammengestoßen. Foto: Ulrich Felsmann

Alfter-Impekoven Am Freitag hat es in Alfter einen Autounfall gegeben. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Ahrweg war für einige Zeit gesperrt.

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr kam es auf dem Ahrweg in Alfter-Impekoven zu einem Verkehrsunfall. Nach Informationen der Redaktion war der Fahrer eines Hyundai i20 von Witterschlick in Richtung Impekoven unterwegs, als der Fahrer eines Ford Fiestas vom Ahrweg in Richtung Bonn abbiegen wollte und dabei die Vorfahrtsregeln missachtete. Die beiden Autos stießen zusammen. Dabei verletzten sich die Fahrer leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht.