B56 war gesperrt : Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Alfter

Auf der B56 in Alfter sind am Donnerstag drei Autos ineinander gefahren. Foto: Matthias Kehrein

Alfter-Impekoven In Alfter hat hat es am Donnerstag einen Unfall mit drei beteiligten Autos auf der B56 gegeben. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die B56 war für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt.

Am frühen Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr hat es auf der B56 in Alfter-Impekoven einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Informationen der Redaktion sind dort an einer Ampel in Fahrtrichtung Swisttal drei Autos aufeinander auf gefahren.