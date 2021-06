Sanierungsarbeiten : Alfterer Hauptstraße wird zwei Monate lang Abschnittsweise voll gesperrt

Alfter Autofahrer müssen sich ab dem 21. Juni auf Einschränkungen auf der Alfterer Hauptstraße einstellen. Zwischen dem Knotenpunkt B 56 und dem Abzweig „Grüner Weg“ in Volmershoven wird die Straße saniert. Deshalb wird die Route Abschnittsweise voll gesperrt.

Ab Montag, 21. Juni, bis Ende August wird die Hauptstraße in Alfter zwischen dem Knotenpunkt B56 (Euskirchener Straße) und dem Abzweig „Grüner Weg“ in Volmershoven saniert und Abschnittsweise voll gesperrt. Das teilte Straßen.NRW am Freitag mit. Grund dafür ist, dass der Straßenbelag in den letzten Jahren stark abgenutzt ist und zunehmend Risse und Schlaglöcher aufweist, die die Verkehrssicherheit gefährden könnten.