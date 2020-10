Innogy-Klimaschutzpreis : Alfterer Verein für Amphibienteich ausgezeichnet

Alfter Westenergie (ehemals Innogy) hat zwei Alfterer Vereine mit dem Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Die Jury belohnte nachhaltigen Naturschutz im Jakob-Wahlen-Park und auf dem Friedhof in Oedekoven.

Premiere beim Alfterer Klimaschutzpreis: Zum ersten Mal vergab Westenergie, bis Ende September fimierte die Eon-Tochter noch unter dem Namen Innogy, drei Preise an zwei Vereine für vier Projekte. Der erste und dritte Preis und damit insgesamt 1750 Euro gingen an den Heimatverein Alfter 1892, der einen Amphibienteich angelegt und mit der Aufforstung einer 1400 Quadratmeter großen und kürzlich erworbenen Fläche im Jakob-Wahlen-Park begonnen hat. Den zweiten Preis verlieh die Jury an den erst vor zwei Jahren gegründeten Förderverein Heimat- und Naturschutz Oedekoven für sein Engagement in der Baumbestattung und seiner Pflanzaktion am alten Friedhof.