Landschaftsschutz in Alfter : Alfterer Vereine haben nichts zu befürchten

Landschaftsschutz in Alfter

Alfter Der Heimatverein Alfter hatte befürchtet, der neue Landschaftsplan schränke Aktivitäten im Jakob-Wahlen-Park ein. Doch dem ist nicht so.

Es war nicht das letzte Mal, dass sich der Alfterer Umweltausschuss mit dem Landschaftsplan auseinandersetzte – als einzigem Tagesordnungspunkt der Sitzung. Vertreter der Kreisverwaltung standen Rede und Antwort und der Informationsbedarf der Politik war, obwohl die Fragelisten der Fraktionen in den vergangenen Wochen vom Rhein-Sieg-Kreis schon ausführlich beantwortet worden waren, immer noch groß.

Bisher hat der Kreis als Träger des Verfahrens einen Vorentwurfsplan erstellt, Anregungen der Gemeinde und von Bürgern, Vereinen und Institutionen werden in den Kreisgremien diskutiert und gegebenenfalls übernommen. Der neue Plan ersetzt die bisher gültige Landschaftsschutz-Verordnung der Bezirksregierung Köln, die 2025 ausläuft.

Die Erarbeitung eines Landschaftsplanes durchläuft analog eines Bebauungsplanes mehrere Verfahrensschritte. Im Kreistag wurde am 2. Juni 2022 die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. Gemeinde, Institutionen, Einrichtungen und Bürger aus Alfter reichten anschließend Anregungen und Bedenken ein. Eine entsprechende Bewertung nehmen Gremien der Kreisverwaltung vor. Im Frühjahr wird der modifizierte Plan erneut ausgelegt. Wiederum können dann Wünsche und Vorstellungen vorgebracht werden. Im Herbst beziehungsweise Winter soll der Kreistag die Satzung verabschieden. Ab dann gelten die Maßnahmen und Verbote rechtsverbindlich. trs

Der Landschaftsplan beschäftigt die Politik in Alfter. Die Befürchtungen, das der Jakob-Wahlen-Park müsse schließen müsste, wurden nicht wahr. Diskutiert wurde stattdessen die Lage und die Bedeutung der Naturschutzgebiete rund um Alfter.

300 Meter Zaun schützen eine große gerodete Fläche: Nach den massiven Schäden durch Hitze und Borkenkäferbefall will der Heimatverein Alfter nun im Jakob-Wahlen-Park aufforsten und „Alfters neue grüne Lunge“ schaffen.

Persch machte noch einmal deutlich, dass Flächennutzungspläne und Bebauungspläne weiterhin bestehen bleiben, denn „wir betreiben keine negative Bauleitplanung. Wir wollen den Freiraum schützen. Wenn der Bebauungsplan in Kraft tritt, tritt der Landschaftsplan außer Kraft“. Die Entwicklungsziele für die Landschaft müssen in Zukunft bei allen behördlichen Maßnahmen in die Abwägung einfließen. Verboten sind dann Handlungen und Aktivitäten, die Flora und Fauna schädigen und stören sowie das Landschaftsbild beeinträchtigen.