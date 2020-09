Freiwilligendienst : Alfterin engagiert sich für Flüchtlinge in Kanada

Auf die junge Alfterin Celine Giese wartet eine spannende Zeit: Sie wird ein Jahr lang in Kanada Flüchtlingen helfen. Foto: Benjamin Westhoff

Alfter Celine Giese aus Alfter geht nach Kanada, um dort über den Friedensdienst Eirene ein Jahr lang Geflüchteten bei ihren Asylanträgen zu helfen. Zu Hause setzte sie sich unter anderem schon für Fridays for Future ein.

Celine Giese hat ihr Abi in der Tasche – und einen Plan. Die 18-Jährige will Soziologie und im Nebenfach Psychologie oder Politikwissenschaften studieren, um später im sozialen Bereich zu arbeiten. Doch vor ihrem Studium steht noch ein großer Zwischenstopp auf dem Programm: Kanada. Dort will die Alfterin ein Jahr lang Flüchtlingen helfen.

Freunde hätten so von Kanada geschwärmt, dass sie sich bei verschiedenen Hilfsorganisationen unter anderem für einen Einsatz im nordamerikanischen Land bewarb. „Kanada ist ein komplettes Gemisch aus Menschen und einer Vielzahl an Kulturen, die aufeinandertreffen“, hätten ihre Freunde berichtet.

Am Ende wurde es für sie der Internationale Christliche Friedensdienst Eirene, der ihr eine Stelle im Hospitality House in Winnipeg anbot. Die Stadt ist zwar keine Metropole wie Toronto oder Quebec. „Sie ist umgeben von Maisfeldern“, sagt die Alfterin lachend, aber die Stelle sei umso interessanter.

Familienangehörige nachholen

„In Kanada dürfen manche Organisationen gemeinsam mit Flüchtlingen Asylanträge ausarbeiten und bei der Regierung einreichen. Das Hospitality House ist eine davon“, erklärt sie. Neben ihr werden dort noch drei weitere Ehrenamtliche arbeiten. In Kanada geht es dabei oft um angehende Flüchtlinge, die ihre Heimatländer noch nicht verlassen haben. Oft handelt es sich dabei um Familienangehörige von Flüchtlingen, die sich bereits in Kanada befinden. „Dann müssen sie sich nicht auf die Flucht begeben, sondern können mit dem Flugzeug geholt werden.“

Hier zu Hause engagiert Giese sich bei der Ortsgruppe Bonn von Fridays for Future, für die sie Vorträge an Schulen gehalten hat. An ihrer eigenen ehemaligen Schule, dem Hardtberg-Gymnasium, hatte sie Projekte gegen Mobbing und für Nachhaltigkeit organisiert.

Aufenthalt aus Spenden finanziert

Ihr Aufenthalt in Winnipeg finanziert sich über einen Unterstützerkreis. „Das bedeutet, ich suche Menschen, die bereit sind, mich finanziell zu unterstützen und für meinen Dienst an die Organisation zu spenden“, erklärt sie. Die Spende gehe explizit an Eirene, weil die Organisation das Geld solidarisch verteilt: „Wenn ich mehr Geld gespendet bekomme, als für meinen Dienst gebraucht wird, wird das Geld dazu genutzt, andere Freiwillige zu unterstützen, die nicht so viele Unterstützer finden konnten.“