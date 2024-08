Gemeindefeuerwehrtag in Witterschlick Kameradschaft steht hier ganz weit oben

Die Teamarbeit ist für Enno (15) das Beste bei der Jugendfeuerwehr. „Dass man zusammen was schafft“, das gefällt ihm, seit er vor fünf Jahren angefangen hat. Am Sonntag hatten er und seine Kameraden von der Jugendabteilung der Impekovener Feuerwehr Gelegenheit zu zeigen, wie gut sie zusammenarbeiten: Da wurde ihnen und den drei anderen Alfterer Jugendgruppen beim Gemeindefeuerwehrtag in Witterschlick der Leistungsnachweis abgenommen.