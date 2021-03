Neues Gebäude soll 2023 fertig sein : Altes Feuerwehraus in Alfter ist zu klein

Alfter In wenigen Jahren soll Alfter-Ort ein modernes Feuerwehraus haben. Dass dieses teurer als zunächst geplant wird, hat einen guten Grund.

Wie berichtet, soll das jahrzehntealte Gerätehaus an der Steinergasse durch einen modernen und größeren Neubau ersetzt werden. Während der Bauarbeiten wird die Löschgruppe, um weiterhin einsatzbereit zu sein, in einem Interimsquartier in einer landwirtschaftlichen Halle am Freudigen Weg untergebracht. Diese Halle soll nach den Ausführungen von Simos im November 2021 für diesen Zweck hergerichtet sein.