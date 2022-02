Alfter In Alfter wird eine erste Fahrradstraße probeweise ausgewiesen. „Am Bähnchen“ erfüllt die meisten Rahmenbedingungen. Andere Möglichkeiten fanden keine Mehrheit.

Einen weiteren Schritt in Richtung Verkehrswende hat der Alfterer Mobilitätssausschuss am Donnerstagabend gemacht. Die Straße „Am Bähnchen“ und damit die Verbindung zwischen „Im Benden“ (L 113) und dem ersten südlichen Wirtschaftsweg hinter der Bebauung wird als erste Fahrradstraße der Gemeinde fungieren – probeweise für neun Monate. Eine anschließende Auswertung soll dann zu einer endgültigen Entscheidung führen. Das entschied die Politik mit elf Ja- und zwei Nein-Stimmen.

Auf Bitten der Fraktionen, besonders der Grünen, hatte das Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises im vergangenen Jahr 21 Alfterer Straßen und Straßenzüge auf ihre Eignung zur Fahrradstraße analysiert. Das Ergebnis war ernüchternd. So erfüllen nur zwei Straßen und zwar „Am Bähnchen“ und der Lessenicher Weg die rechtlichen Rahmenbedingungen. Grund dafür sind die historischen baulichen Gegebenheiten wie geringe Fahrbahnquerschnitte, wenig Parkraum bei hohem Parkdruck sowie eng anliegende Bebauung an den Straßen, die die Ausweisung von Fahrradstraßen letztlich schwierig bis unmöglich machen. Auch der Lessenicher Weg fand nach langwieriger Diskussion keine Mehrheit und ist vom Tisch. Schon im Vorfeld hatten die Anwohner gegen solch eine Entscheidung mobilgemacht. „Wir befürchten durch dieses Konzept den Wegfall zahlreicher Parkplätze“, machte Markus Phlippen als Betroffener deutlich. Auf den Prüfstein kommen demnächst auch auf Wunsch der Ausschussmitglieder die „Am Bähnchen“ benachbarten Straßen „Unterer Landgraben“ und „Freudiger“ Weg“.

Nach dem Willen der Alfterer Politik sollen in der Gemeinde viele Fahrradstraßen entstehen. Bloß: Sie ist nicht zuständig.

Radfahren in Alfter soll sicherer werden

Vorgaben aus der Straßenverkehrsordnung sprechen für „Am Bähnchen“

Die Kriterien für eine Fahrradstraße sind in der Straßenverkehrsordnung klar umrissen: Radler können nebeneinander fahren und haben Vorrang, die Straße muss verkehrsberuhigt und als Tempo-30 Zone ausgewiesen sein. Dort steht auch, dass „Fahrradstraßen dann in Betracht kommen, wenn der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist oder dies alsbald zu erwarten ist“. Vorgaben, die aus Sicht des Kreises für die nun ausgewiesene Straße sprechen, zumal sie als Anbindung an die Bahnhaltestelle der Alanus Hochschule für Radler wichtig ist. Außerdem würde die Straße als Fortführung der Radpendlerroute (Fahrtrichtung Bonn) die Bedeutung dieser Strecke als solche noch einmal hervorheben und den Sinn des Fahrrads stärken.