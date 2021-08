Bau einer Sport- und Kulturhalle : Am Herrenwingert in Alfter rollen bald die Bagger

Am Herrenwingert in Alfter rollen bald die Bagger

Am Herrenwingert im Herzen von Alfter gehen bald die Arbeiten zur Umgestaltung los. Foto: Axel Vogel

Alfter Lange hat die Gemeinde Alfter die Umgestaltung des Herrenwingerts vorbereitet. Im Herbst geht es mit dem Bau einer Kultur- und Sporthalle nun endlich los. Bis 2026 wird dann am Ortskern von Alfter kontinuierlich gebaut werden. Die Halle ist dabei nur das erste Projekt.

Die Gemeinde Alfter plant seit einigen Jahren, den Ortskern Am Herrenwingert aufwendig umzugestalten. Wie berichtet, hat sie dafür ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) aufgestellt, das in vielen einzelnen Bauschritten festlegt, wie sich der Platz im Herzen von Alfter in den nächsten fünf Jahren verändern soll. Die erste Maßnahme ist, als Ersatz für die baufällige Mehrzweckhalle eine Kultur- und Sporthalle zu errichten. Nach langer Vorarbeit steht der Beginn der Arbeiten nun unmittelbar bevor.