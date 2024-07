Krimi-Autorin aus Alfter Das Morden auf Norderney nimmt kein Ende

Bei ihren Lesungen ist es ihr wichtig, dass es keine reinen „Wasserglas-Lesungen“ sind, bei denen der Autor sein Buch „runterliest“ und ab und zu an einem Glas Wasser nippt. „Ich bringe Pep in meine Lesungen“, so Eichbaum, so nutze sie etwa Verkleidungen und Requisiten aus einem Karnevalsladen, die thematisch in Verbindung zu ihren Krimis stehen. Und oft werde sie nach den Lesungen von Zuhörern angesprochen, die sie für eine neue Lesung buchen. „Das sind die Highlights neben dem einsamen Schreiben“, so Eichbaum.