Polizei vor Ort Anja Radunsky ist Alfters neuer Dorfsheriff

Geboren ist Radunsky in Bonn, und nach ihrer Polizeiausbildung in Brühl kehrte sie dorthin zurück. Erst Personen- und Objektschutz, dann Wach- und Wechseldienst – also Streifendienst – in der Bonner Innenstadt und zuletzt zehn Jahre lang in der Einsatzstelle der Einsatzhundertschaft. Jetzt ist sie als „Dorfsheriff“ nach Alfter gewechselt. Warum? „Weil ich einen persönlichen Bezug hierhin habe“, sagt die Polizeihauptkommissarin. Hier wohnen Freunde, sie ist Mitglied im Reit- und Fahrverein Alfter.