Invasive Art breitet sich aus Imker beseitigt drei Nester der Asiatischen Hornisse im Rhein-Sieg-Kreis

Gleich drei Behausungen von kleinen, aber für die heimische Natur durchaus bedrohlichen Eindringlingen hat Thomas Beißel in der vergangenen Woche beseitigt: In Alfter, Königswinter und Neunkirchen-Seelscheid hat der Wespen- und Hornissenberater jeweils ein Nest der Asiatischen Hornisse entfernt. Es seien die ersten Funde der invasiven Art im Rhein-Sieg-Kreis in diesem Jahr, sagt der Berufsimker aus Much, der auch im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises unterwegs ist. Und er geht davon aus, dass in den nächsten Wochen weitere Nester entdeckt werden, denn die Population der Tiere wächst jetzt an.