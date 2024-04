Haus der Alfterer Geschichte Von Hexenverbrennung und Kirchenbauten - 400 Jahre Pfarrei Alfter

Denn wie auf einer der Ausstellungstafeln zu lesen ist, legte Kaiser Karl der Große um das Jahr 800 herum fest, „welche Kirche innerhalb eines Gebietes zur Pfarrkirche mit dem Recht der Taufe, der Bestattung und der Aufbewahrung der heiligen Öle wurde.“ Unglücklicherweise für die Alfterer Kirche und die Gemeinde vor Ort fiel hierbei der Zuschlag dem kleineren Ort Lessenich zu. Somit wurde auch festgesetzt, dass die Abgaben in Form des Kirchenzehnt ebenfalls an die Pfarrei Lessenich zu entrichten waren. Wer in den folgenden Jahrhunderten an Taufen, Eheschließungen oder der Sonntagsmesse teilnehmen wollte, musste aus Alfter einen 40-minütigen Fußweg nach Lessenich hinter sich bringen, da dort unter anderem auch die heiligen Öle aufbewahrt wurden.