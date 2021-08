Künstlerinnen-Gruppe Gedok : Bonner Künstlerinnen stellen im Schlosspark Alfter aus

Alfter Der Arbeitskreis „Donnerstag-Gesellschaft 2.0“ zeigt ab dem 22. August Skulpturen und Fotografien von Bonner Künstlerinnen im Schlosspark Alfter. Der 1,3 Hektar große Park ist als Privatbesitz sonst nicht öffentlich zugänglich.

Noch laufen die letzten Vorbereitungen für die Vernissage am Sonntag, 22. August. Dann haben die Bürger von 13.30 bis 18 Uhr Gelegenheit, nicht nur die unterschiedlichsten Exponate in Augenschein zu nehmen, sondern auch über die ausgedehnte Grünfläche zu schlendern, die seit 2009 für die Öffentlichkeit gesperrt ist. „Mit der Ausstellung wecken wir den Park quasi aus seinem Dornröschen-Schlaf“, sagte die Leiterin des Arbeitskreises Diane Ihlefeldt.

Eigentlich sollte die Veranstaltung bereits im vergangenen Jahr stattfinden – Corona verhindert das. Und so waren Ihlefeldt und Waltraud Pritz, Gedok-Fachbereichsleiterin Bildende Kunst, mehr als zufrieden, als die ersten Werke am Samstag auf dem weiträumigen Areal aufgestellt wurden. So legte auch Petra Kulcsar noch letzte Hand an den Aufbau ihrer Bilderstände. Der künstlerische Fokus der Mehlemerin liegt auf Landschafts- und experimenteller Fotografie. Stundenlang streift die 70-jährige durch den Kottenforst, um „Gesichter in den Bäumen zu sehen, die ich dann fotografiere“.