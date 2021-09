Nachhaltigkeitspreis des Erzbistums : Auszeichnung für den Alfterer Bibelgarten

Alfter Firmlinge und Messdiener legen einen Garten zu Bibelthemen an. Ein Einsatz, der sich ausgezahlt hat.

Seit Monaten kümmern sich Max (11) und Tobit (10) um den Gielsdorfer Bibelgarten. Gemeinsam mit weiteren Messdienern aus Alfter und Bornheim haben sie ein Areal der KJAckerdemie – dabei handelt es sich um eine ehemalige Weinanlage in Gielsdorf, die von der Katholischen Jugendagentur Bonn (KJA) für Projekte genutzt wird – in ein „Paradies auf Erden“ verwandelt. Dafür wurden die Jugendlichen nun mit dem Nachhaltigkeitspreis Erzbistums Köln ausgezeichnet.

59 Bewerbungen lagen dem Umweltbeauftragten des Erzbistums, Christian Weingarten, vor. Eine Jury vergab fünf Hauptpreise sowie sieben mit je 350 Euro dotierte Sonderpreise, davon einen an den Kräutergarten der Pfarrkirche St. Servatius in Bornheim sowie einen an den Bibelgarten.