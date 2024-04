„Bibs für Kids“ Warum die Arbeiterwohlfahrt ihre Kitas mit Bibliotheken ausstatten will

Als Einrichtung mit dem Gütesiegel „Buchkita“, das eine Initiative von Buchhandlungen und Bibliotheken in Deutschland vergibt, stehe in der Kita „Sonnenblume“ die Lese- und Sprachentwicklung von Kindern besonders im Fokus, erklärt Klein. So gebe es auch eine Zusammenarbeit mit einer nahe gelegenen öffentlichen Bücherei, gelegentlich ein Bilderbuchkino mit Leinwand und Popcorn sowie im Bibliotheksraum ein Erzähltheater mit einem sogenannten Kamishibai. In diesen Holzkasten mit klappbaren Türen können die Erziehenden Bildkarten stecken, die dann wie in einem kleinen Kino oder Theater sichtbar werden. Anhand dessen könnten die Fachkräfte die Geschichte zu den Bildern erzählen, und es böten sich viele schöne Gesprächsanlässe mit den Kindern, erklärt Klein.