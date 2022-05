Unfall auf der B 56 bei Alfter : 30-Jährige touchiert Sattelzug mit ihrem Auto

Alfter 30-jährige Autofahrerin ist am Montag bei einem Unfall auf der B 56 bei Alfter verletzt wurden. Ursache war offenbar ein missglückter Überholvorgang.

Eine 30-jährige Autofahrerin ist am Montagmorgen auf der B 56, Höhe Schmale Allee, von der Straße abgekommen. Aus Richtung Bonn unterwegs, hatte sie versucht, eine Sattelzugmaschine zu überholen. Nach Angaben der Polizei fuhr sie dabei über die Abbiegerspur an der Ampel an der Schmalen Allee. Nach Angaben der Polizei soll der 30-Jährigen dann vermutlich ein Auto entgegenkommen sein.