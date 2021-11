Unfall in Höhe Witterschlick : Kradfahrer auf B56 nach Zusammenprall mit Pkw schwer verletzt

42-jähriger Kradfahrer bei Unfall am Übergang von der Schmale Allee auf die B 56 schwer verletzt. Foto: Axel Vogel

Witterschlick Bei einem Zusammenprall zwischen Pkw und Motorrad ist am Samstagmorgen auf der B 56 in Höhe Witterschlick ein 42-jähriger Kradfahrer schwer verletzt worden. Die Unfallstelle an der Schmale Allee ist aktuell abgesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.



Am Samstagmorgen ist ein 42-jähriger Motorradfahrer durch den Zusammenprall mit dem Pkw eines 52-Jährigen auf der B 56 schwer verletzt worden. Der Kradfahrer wurde durch den Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in ein Karankenhaus gebracht.

Der 52-jährige Autofahrer erlitt bei dem Unfall einen Schock. Die Feuerwehr ist aktuell mit der Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsmitteln beschäftigt.

Der Unfallhergang ist bisher noch unklar. Zur Reinigung der Unfallstelle und weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang bleibt die Verbindung von Schmale Allee und B 56 aus Vollmershoven kommend gerade bis zum Abschluss der Arbeiten gesperrt.

Der Verkehr aus Buschhoven kommend Richtung Bonn ist ebenfalls gesperrt und wird aktuell über die Schmale Allee umgeleitet. Die Spur in die Gegenrichtung ist frei.

(ga)