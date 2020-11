Hilfe für Brummi-Fahrer : Belgischer 40-Tonner fährt sich auf Feldweg in Alfter fest

In Alfter hat sich ein Lastwagen aus Belgien auf einem schmalen, landwirtschaftlichenWeg festgefahren. Spontane Hilfe, um den 40-Tonner wieder frei zu bekommen, gab es schließlich von einem örtlichen Landwirt mit seinem Traktor.



Über Stunden hat sich am Samstag die Abschleppaktion eines festgefahrenen Lasters in Alfter hingezogen. Ein 40-Tonner aus Belgien war gegen Mittag auf der Anliegerstraße Görreshöhle, die in ihrem Verlauf zu einem schmalen, landwirtschaftlichen Weg wird, von der Strecke abgekommen: Beim Rückwärtsrangieren geriet der Brummifahrer in die Böschung.

Seine Versuche, den Laster wieder flott zumachen, bekam in der Folge ein Kunde des Alfterer Obsthofes Mandt mit. Der meldete sich gegen 16 Uhr per Telefon im Hofladen von Heike Mandt, weil ein Traktor gebraucht wurde. Ihr Sohn Markus Mandt war zu dem Zeitpunkt gerade zufällig nahe der Görreshöhle mit der Feldarbeit beschäftigt. Spontan kam Mandt dem Brummifahrer mit seinem 110 PS starken Traktor zu Hilfe. Zuvor hatte laut Mandt bereits ein anderer Traktorfahrer sein Glück versucht, was aber nicht geglückt sei.

Markus Mandt probierte es erst damit, den 40 Tonner rückwärts wieder auf den Feldweg zu ziehen. Als das misslang, setzte er sich vor den Truck: „Dazu musst ich allerdings einen Umweg nehmen, weil der Weg wegen einer angrenzenden Böschung und eines Zaunes zu schmal war, um den Truck zu umfahren.“

Vor dem havarierten Laster angekommen, wurde die Abschleppaktion trotzdem nicht einfacher: „Ich musste den Laster mehrfach herausziehen, weil der Fahrer etliche Male beim Rückwärtsfahren wieder in die Böschung geriet“, so Mandt. Er schätzt die Zahl der Versuche auf rund 25. Was ihm die Arbeit und seinem Traktor das Herausziehen etwas erleichterte: „Der Lkw war Gott sei Dank leer gewesen.“

Wie Mandt erfuhr, war der Belgier unterwegs gewesen, um Holz zu laden. Bei der Anfahrtsroute habe sich der Mann dann wohl auf die GPS-Daten verlassen.

Für Georg Melchior, Vorsitzender des Heimatvereine, der ebenfalls helfen wollte, ist es völlig unverständlich, warum der Lasterfahrer diesen Weg gewählt hatte: „Auf der Görreshöhle steht am Ende der Bebauung noch ein zweites Durchfahrt-verboten-Schild.“ Zudem hätte der Fahrer auch erkennen müssen, dass der Weg viel zu eng wird.