Bewaffneter Einsatz : Polizei durchsucht Wohnung vom „Drogenbaron“ in Alfter

Alfter Am Mittwochmorgen hat die Polizei in Alfter-Ort eine Wohnung durchsucht. Hinweise deuten daraufhin, dass es sich um Drogendelikte des Bewohners handeln könnte. Die Ermittlungen laufen.

Die Bonner Polizei hat nach GA-Informationen heute Morgen gegen 7.45 Uhr in Alfter-Ort eine Durchsuchung einer Wohnung vorgenommen. Wie ein Zeuge schilderte, seien mehrere bewaffnete Zivilfahnder in ein Wohnhaus an einer Straße im Ortszentrum gestürmt. Nach den Aussagen eines ortskundigen Anliegers soll in dem Haus ein Mann wohnen, der in Alfter als „Drogenbaron“ bekannt sei und bei dem man Drogen kaufen könne.