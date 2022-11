Vorsorge für einen Blackout : Gemeinde Alfter richtet sieben Anlaufstellen ein

Alfter Auch in Alfter soll es dezentrale Anlaufstellen bei längeren Stromausfällen geben – sogenannte Leuchttürme. Nun stehen die Standorte dafür fest.

Leuchttürme für den Blackout: Wie in allen Städten und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises sollen auch in Alfter dezentrale Anlaufstellen für die Einwohner im Fall eines flächendeckenden und länger andauernden Stromausfalls eingerichtet werden – sogenannte Leuchttürme. Mittlerweile steht fest, wo diese Anlaufstellen in der Vorgebirgsgemeinde sein sollen.

Nach Angaben der Gemeindeverwaltung gibt es sieben Leuchttürme: das Bürgerhaus Alfter, Lukasgasse 1, das Dorfgemeinschaftshaus Gielsdorf, Auf der Heide 10, Rathaus Alfter in Oedekoven, Am Rathaus 7, die Mehrzweckhalle Impekoven, Unterdorf 3, der Bauhof in Impekoven, Mittelacker 6a, die Witterschlicker Turnhalle, Buschhovener Straße 7, sowie die kleine Turnhalle in Volmershoven-Heidgen, Auf dem Acker 16. Laut Mitteilung der Gemeinde sind alle Anlaufstellen beleuchtet und zu Fuß erreichbar.