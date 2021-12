Ursache unklar : BMW fährt in Volmershoven in parkende Autos

Am Dienstagabend ist ein BMW auf der Haupstraße in Volmershoven in zwei parkende Autos gefahren. Foto: Axel Vogel

Volmershoven Ein BMW ist in Volmershoven in mehrere parkende Autos gefahren. Die Feuerwehr sperrte die Hauptstraße an der Unfallstelle komplett ab.



Am Dienstagabend ist aus noch ungeklärter Ursache ein BMW auf der Haupstraße in Volmershoven in zwei parkende Autos gefahren. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, kam der Fahrer aus Richtung Meckenheim und prallte gegen die im Gegenverkehr parkenden Fahrzeuge.

Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und vor Ort versorgt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hauptstraße in Volmershoven komplett gesperrt. Der BMW musste abbgeschleppt werden.

(ga)