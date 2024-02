Kontrolle in Bonn-Tannenbusch Flucht vor Polizei endet mit Unfall in Alfter

Die Flucht vor der Polizei in Tannenbusch endete am Freitagnachmittag mit einem Unfall in Alfter. Ein Autofahrer war nach ersten Informationen der Polizei vor einer Kontrolle in Tannenbusch geflohen. Der Fahrer und die Beamten der Polizei lieferten sich eine Verfolgungsjagd, die gegen 17.15 Uhr in Alfter endete.