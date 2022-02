Probleme in der Nacht zu Montag : In Teilen von Bornheim und Alfter fiel der Strom aus

Symbolfoto Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Alfter/Bornheim In Teilen von Alfter und Bornheim ist in der Nacht zu Montag der Strom ausgefallen. Während große Teile der Orte schnell wieder Strom hatten, dauerten bei einigen Haushalten die Probleme am Morgen noch an.



Zu Stromausfällen ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Bereichen von Alfter und Bornheim gekommen. Wie Christoph Preuß, Sprecher von Rheinenergie, auf Anfrage mitteilte, war die Ursache zwei defekte Erdkabel. Dadurch sei gegen 23.25 Uhr die Stromversorgung in Oedekoven Brenig, Hemmerich und Brühl-Schwadorf teils unterbrochen gewesen.