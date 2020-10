Brandeinsatz in Alfter : Feuer auf dem Balkon drohte auf Mehrfamilienhaus überzuschlagen

Symbolbild. Foto: dpa (Symbolbild)

Alfter Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in After gerufen. Auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses war Feuer ausgebrochen und drohte auf benachbarte Wohnungen überzugreifen.



Von Dierk Himstedt

Am Freitagnachmittag gegen 17.10 Uhr wurde die Feuerwehr Alfter in den gleichnamigen Ortsteil gerufen. Ein Feuer war auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen und drohte auf benachbarte Wohnungen überzugreifen.