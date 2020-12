Familie Löhr aus Volmershoven : Brandopfer können Übergangswohnung dank Spenden einrichten

Alfter-Volmershoven/Heidgen Weil ihr Haus nach einem Brand unbewohnbar ist, unterstützten zahlreiche Menschen die betroffene Familie. Die Löhrs möchten sich für die zahlreichen Spenden bedanken. Sogar einen Weihnachtsbaum bekamen sie geschenkt.

Genau vor einer Woche waren zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in den Grünen Weg nach Volmershoven-Heidgen ausgerückt. Ein Dachstuhl brannte. Großeinsatz. Das Haus ist seitdem unbewohnbar. Es ist das Haus der Löhrs. Franz-Josef und Theresia Löhr lebten in der einen Wohnung, Anne-Grete Löhr in der anderen. Untergekommen sind sie in einer Wohnung im Haus, in dem auch Helena Montagnese, Theresia Löhrs Tochter, lebt.