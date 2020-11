Brombeerwein als Alfter : Ein frisches Image fürs Rebellenblut

Alfter. Die Produzenten wollen das Erscheinungsbild des bekannten Brombeerweins aus Alfter entstauben. Ideen dafür haben sie einige.

Vorgebirgsrebell: So nannte man Wilhelm Maucher , der 1903 in Alfter geboren wurde und sich als Friedensaktivist und Deserteur auch gegen die Nationalsozialisten stellte. Der Beiname rührt aber auch daher, dass der Gärtner und Landwirt sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegenüber der Politik durchaus streitbar für die Belange der Bauern einsetzte.

Gerade letzteres erscheint Dirk Schwadorf in Coronazeiten passend. Das Familienunternehmen beliefert normaler­weise Karnevalsvereine mit individuell bedrucktem Wurfmaterial. Dieser Geschäftszweig fällt in dieser Session weg. Schwadorf: „Wir können momentan alle nicht leben wie gewohnt, aber mit Rebellenblut erreichen wir 100 Prozent.“

Auch das Etikettendesign mit altbackener Brombeer-Abbildung und Frakturschrift, das gut 20 Jahre lang die Flaschen zierte, funktioniere nicht mehr, wenn man jüngere Menschen erreichen wolle, sagt er weiter. Der neue Aufdruck auf den schlanker gestalteten Flaschen zeigt das neue Logo mit den gekreuzten Flaschen, darunter steht in fescher Schrift, was man vom Inhalt erwarten kann: Der Original-Brombeerwein wird als „höchst fruchtig“, der Spritz als „beherzt spritzig“, der Glühwein als „freudig glühend“ charakterisiert. Was in der Flasche ist, erfährt man, wenn man sich mit dem Etikett intensiver befasst.