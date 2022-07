Hilfsprojekt aus Alfter für die Ukraine : Knuth Martens hat ein Buch über seine Erlebnisse an der polnisch-ukrainischen Grenze geschrieben

Alfter-Gielsdorf Bereits Anfang März war Knuth Martens mit einer Alfterer Hilfsorganisation an der polnisch-ukrainischen Grenze. Was er dort erlebt hat, kann man nun nachlesen.

„Der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab. Wir sehen eine sechsköpfige Familie die Grenze überschreiten. […] Ich gehe auf die Familie zu und verteile wieder Schokoriegel an die Kinder, das Kleinste ist gerade im Begriff laufen zu lernen“. Es ist eine kleine Episode von dem, was Knuth Martens erlebt hat. Bis heute denkt er an die strahlenden Kinderaugen zurück, die seine kleine Geste an der polnisch-ukrainischen Grenze ausgelöst hat.