Sanierung für weniger Energieverbrauch : Bücherei in Alfter nach einem Jahr wieder eröffnet

Bei allen Beteiligten herrschte große Freude, dass die Alfterer Bücherei jetzt wieder an ihrem alten Standort am Hertersplatz eröffnen konnte. Foto: Matthias Kehrein

Alfter Die letzten Bücherkisten sind ausgepackt: Bürgermeister Rolf Schumacher und Leiterin Franzis Steinhauer haben die Bücherei in St. Matthäus nach einem Jahr wiedereröffnet. Die energetische Sanierung des historischen Gebäudes kostete rund 500 000 Euro.

Grüne Fensterläden, eine saubere Fassade, die Innenräume in Sonnengelb und Hellgrau gestrichen: Die katholische öffentliche Bücherei St. Matthäus Alfter erstrahlt in neuem Glanz. Am Mittwoch wurden nach dem Rückzug von der Kronenstraße noch die letzten Bücherkisten ausgepackt, gestern nahmen Bürgermeister Rolf Schumacher, Architekt Frank Röttgen und sein Kollege Felix Großmann vom Herseler Büro Röttgen und Thönis im Beisein von Bücherei-Leiterin Franzis Steinhauer, Brigitte Emmerich, der Vorsitzenden des Fördervereins, und Pastoralreferentin Bernadette Molzberger das Ergebnis der knapp einjährigen energetischen Sanierung in Augenschein. Mit dabei waren auch Margret und Paul Faßbender, deren Stiftung kurzfristig noch 10.000 Euro für die Anschaffung neuer Bilderbuchtröge bereitgestellt hat.