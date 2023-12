Ende einer Ära Büchereileiterin in Alfter: „Der oder die Neue verdient eine Chance“

Jetzt sind sie geschlossen: Die öffentlichen katholischen Büchereien St. Matthäus in Alfter und St. Johannes der Täufer in Meckenheim. Zum Jahresende laufen die Kooperationsverträge zwischen Kirche und Kommunen aus. Die Konsequenzen macht der Begriff „Trägerwechsel“, den beide Büchereien zuletzt in der öffentlichen Kommunikation verwendet haben, kaum deutlich. Denn einen fließenden Übergang, während sich im Hintergrund lediglich Geldgeber und bürokratische Strukturen ändern, wird es nicht geben – ganz besonders in Meckenheim nicht, aber auch nicht in Alfter. Ein Blick auf die Situation zum Jahresende zeigt, dass die beiden Kommunen 2024 mit ungleichen Bedingungen an den (Neu-)Start gehen werden.