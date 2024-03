Abwahlbegehren gegen den Bürgermeister Bürgerinitiative erwägt Klage gegen die Gemeinde Alfter

Der Rechts- und Verwaltungswissenschaftler Janbernd Oebbecke kommt in seiner Stellungnahme zu dem Schluss, dass die Auffassung der Gemeinde richtig ist. „Dass ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Gutachten bei Professor Oebbecke das Abwahlbegehren als unzulässig bewerten würde, hat uns in der Bürgerinitiative bei den im Netz abrufbaren Positionen dieses Rechtswissenschaftlers nicht wirklich überrascht“, teilt Gregor Andreas Geiger von der Bürgerinitiative mit.