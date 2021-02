Von Plittersdorf kommend : Bus verursacht kilometerlange Ölspur in Alfter

Ein Bus der Stadtwerke Bonn zog eine kilometerlange Ölspur nach sich. Foto: Axel Vogel

Alfter Am Donnerstag verursachte ein Linienbus eine kilometerlange Ölspur in Alfter. Die Reinigungsarbeiten dauern noch mehrere Stunden an.



Ein Linienbus der Stadtwerke Bonn hat am Donnerstagmorgen eine kilometerlange Ölspur in Alfter verursacht. Wie Michael Hesse, Sprecher der Alfterer Feuerwehr, vor Ort mitteilte, sei der Schaden gegen 7.18 Uhr in der Busschleife am Herrenwingert entdeckt worden.

Dort entstand ein knapp zwei Quadratmeter großer Ölfleck. Die Feuerwehr stellte außerdem eine Ölspur von der Bonn-Brühler-Straße über die Straße Im Benden und der Bahnhofstraße bis zum Herrenwingert fest.

Laut Hesse dauere die Reinigung der Straßen noch mehrere Stunden an. „Aktuell gehen wir davon aus, dass die Ölspur auch im Bonner Stadtgebiet zu sehen sein wird.“ Der Bus kam aus Richtung Plittersdorf. Die Strecke werde derzeit kontrolliert. Der Bus wurde von den Stadtwerken abgeschleppt.

(ga)