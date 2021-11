vChorleiter komponiert lateinische Messe : Weltpremiere in Witterschlick

Alfter-Witterschlick Eine Weltpremiere erlebten die Besucher des Gottesdienstes am Sonntag in Witterschlick. Möglich machte das Chorleiter Jan Groth.

Als am Sonntag der letzte Ton in der Witterschlicker Pfarrkirche Sankt Lambertus verhallt war, fiel Jan Groth und seinen Musikern eine riesige Last von den Schultern. „Ich war froh, dass wir es jetzt noch geschafft haben“, sagte Groth, Chorleiter und Komponist der „Messe Sankt Lambertus“, die an diesem Tag uraufgeführt wurde.