SPD-Mann gibt Bewerbung bekannt Christian Lanzrath will Alfterer Bürgermeister werden

Im Jahr 2025 ist die nächste Kommunalwahl in NRW. In Alfter könnte der Bürgermeister aber noch in diesem Jahr neu gewählt werden – falls es ausreichend Stimmen für ein Abwahlbegehren gegen Amtsinhaber Rolf Schumacher gibt und in der Folge genug Menschen, die bei einem Abwahlverfahren gegen den CDU-Politiker stimmen.