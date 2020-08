An Freien Christlichen Schulen : Schulbegleiter an Grundschule in Alfter mit Corona infiziert

Schulbegleiter an Grundschule in Alfter mit Corona infiziert

Update Alfter An der Grundschule der Freien Christlichen Schulen Bonn/Rhein-Sieg in Alfter ist ein Schulbegleiter mit dem Coronavirus infiziert. Das hat der Rhein-Sieg-Kreis bestätigt. Die Auswirkungen auf den Schulbetrieb sind noch nicht bekannt.

An der Grundschule der Freien Christlichen Schulen Bonn/Rhein-Sieg (FCSB) in Alfter hat sich ein Schulbegleiter, also jemand, der Kinder mit Behinderung unterstützt, mit dem Coronavirus infiziert. Schulleiterin Marijana Lovrincevic hatte am Dienstagmorgen auf GA-Anfrage die Infektion bestätigt, eine Sprecherin des Rhein-Sieg-Kreises sagte später, dass es sich um einen Schulbegleiter handle. Die Auswirkungen auf den Schulbetrieb sind noch nicht bekannt, der Kreis will nun mögliche Maßnahmen prüfen.