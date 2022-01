Schutz vor dem Coronavirus : Rhein-Sieg-Kreis ändert Testverfahren für Kitas in seiner Zuständigkeit

Rhein-Sieg-Kreis Weil die Labore überlastet sind, ändert der Rhein-Sieg-Kreis das Corona-Testverfahren für die Kitas in seiner Zuständigkeit. Das müssen Eltern jetzt wissen.

Am Mittwoch hatte Kreisjugendamtsleiterin Beate Schlich es bereits angekündigt, nun ist es offiziell: Der Rhein-Sieg-Kreis ändert aufgrund überlasteter Labore das Corona-Testverfahren für die Kitas in seinem Zuständigkeitsbereich. Das gab die Kreisverwaltung am Freitag bekannt.

Demnach werden die Kinder weiterhin mit einem PCR-Pool-Test getestet. Sollte es einen positiven Befund geben, folgen bei den Kindern, die am Pool teilgenommen haben, Einzel-PCR-Tests. Liegt am Folgetag noch kein Testergebnis vor, können die Eltern laut Kreis bei ihrem Kind einen Selbsttest durchführen oder einen Schnelltest in einem Testzentrum in Anspruch nehmen.