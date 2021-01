Schutz vor dem Corona-Virus : Alfterer Schulen erhalten keine Luftfilter

Alfter Die Klassenräumen der Alfterer Schulen werden nicht mit Luftfiltern ausgestattet. Die Alfterer Grünen zogen einen Antrag dafür zurück, nachdem es Diskussionen darum gab.

Die Schulen in Trägerschaft der Gemeinde Alfter bekommen keine Luftfilter als möglichen Schutz vor dem Corona-Virus für die Zeit nach dem Distanzunterricht. Nach einer Debatte im Alfterer Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstagabend zogen die Grünen ihren entsprechenden Antrag zurück.

Überdies bräuchte man in Klassenräumen mit vielen Personen wohl mehrere Geräte, die mindestens „schrankhoch“ seien, damit die verwirbelte Luft direkt unter die Decke gehe. Die Geräte seien in solchen Räumen hilfreich, in denen nicht gelüftet werden könne, so Hilbig-Rose.