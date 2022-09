Veranstaltung an drei Wochenenden : Das erwartet die Besucher beim Schlosszauber in Alfter

So sollen die Video-Projektionen beim Schlosszauber aussehen. Foto: Donnerstag-Gesellschaft

Alfter Mit einem besonderen Programm wird das 75-jährige Bestehen der Donnerstag-Gesellschaft in Alfter gefeiert. Dafür wird das Schloss zu einer gigantischen Leinwand.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Träupmann

Premiere für Alfter, Premiere für Thomas Häußler: Zum ersten Mal wird das Alfterer Schloss zur Projektionsfläche und zugleich erfüllt sich für den 41-jährigen Ideengeber der Video-Projektion „Impuls“ ein Kindheitstraum. An den drei kommenden Wochenenden wird das Schloss zu einer Leinwand für Projektionen zu Geschichten und Sagen rund um das historische Gemäuer umfunktioniert – unter dem Motto „Schlosszauber“

Das Video-Mapping, eine Licht-Bild-Ton-Installation, mit 3D-Technik ist der Höhepunkt zur 75-Jahr-Feier der Donnerstag-Gesellschaft, die Künstler im Jahr 1947 im Schloss gegründet hatten und die engagierte Alfterer als gleichnamiger Arbeitskreis mit dem zeitgenössischen Zusatz 2.0 innerhalb des Fördervereins Haus der Alfterer Geschichte 2019 wiederbelebt haben. Das Jubiläum war für die Organisatoren der Veranstaltung um Diane Ihlefeldt und Alexandra Runge Grund genug, um die Video-Projektionen herum ein Programm mit Musik zu stricken.

Drei Wochenenden, drei Mottos

Jedes Wochenende steht unter einem anderen Motto: „Remember in September“ (24./25. September), „Heimat- und Brauchtum“ (1./2. Oktober) und „Fenster zur Welt öffnen“ (8./9. Oktober). Bands wie „Die Räuber“ oder das zehnköpfige Ensemble „Decay & The Tonekings“ der RTL-Show „Let´s Dance“ werden auftreten. Auf, vor und hinter der Bühne sind örtliche Vereine in Einsatz, darunter die Freilichtbühne, der Pfarrausschuss, die Messdiener St. Matthäus oder der Männergesangverein Alfter. Eine Food-Meile sorgt für kulinarische Köstlichkeiten; Wein und Sekt stammen aus der Ahrregion. Möglich wird das auch durch Sponsoren. Als Schirmherr fungiert Bürgermeister Rolf Schumacher.

Je näher der 24. September rückt, umso aufgeregter wird Häußler. Man wisse nie, ob technisch alles klappe, sagt der gelernte Veranstaltungsmeister. Er hat solch eine Video-Show zum ersten Mal vor 16 Jahren am Karlsruher Schloss erlebt, „Das war so beeindruckend, dass ich sie unbedingt auch in meiner Heimatgemeinde zeigen wollte“, sagt er.

Lena Luise Häußler und Amélie Bottin bei den Dreharbeiten zu einem Film für den Alfterer Schlosszauber. Foto: Donnerstag-Gesellschaft

Den Schlosspark noch einmal besuchen

Gemeinsam mit Drehbuchautor Jan-Oliver Lampe und mit Unterstützung von Schlossverwalterin Luise Wiechert wurden Geschichten und Sagen zusammengetragen und ein Drehbuch verfasst. So wird zum Beispiel die Herkunft des Schlossfundaments, das aus Steinen des Drachenfelses stammen soll, thematisiert. Kleine Filme mit Lena Luisa Häußler (12) und Amélie Bottin (11) als Darstellerinnen werden eingespielt und sollen die Zuschauer am Leben früherer Zeiten teilhaben lassen. „Wir wollen die Menschen auf eine Zeitreise mitnehmen, die hoffentlich zu einer neuen Wertschätzung der Heimat führt“, erklärt das Organisations-Duo.

Von 15 bis 22 Uhr können Besucher zudem im Park flanieren. Es ist das letzte Mal, dass der Park in seiner bisherigen Art und Weise zu bewundern sein wird. Für das kommende Jahr ist die Umgestaltung im Rahmen der Neugestaltung des Herrenwingert geplant. Die Video-Projektionen beginnen nach Sonnenuntergang.

Das Programm An jedem Wochenende treten andere Künstler auf Folgende Künstlerinnen und Künstler treten an den Wochenenden zum Schlosszauber auf: Samstag, 24. September: Meoneo (Jazz/Pop), Decay & The Tonekings; 25. September: Piratenkapelle der Freilichtbühne, Grün & Huth (Chanson und Kabarett), Parsley (Acoustic-Pop), Insaints (Rock/Pop); 1.Oktober: Aufführung des Stücks „Seeräuberinsel oder die Schiffsratten Ratz und Rettich in Seenot“ (Kindertheater), gemeinsamer Auftritt von Blechbläser Josef Schmidt und des Hirschbachduos aus Ahrbrück; Cologne United (Kölsch/Pop/Schlager); 2. Oktober: Kindertheater, Willi Wilden und Frank Buohler (Klavier), Die Räuber; 8. Oktober: Trojazz (Swing, Funk und Latin), Pauls Band (kölschen Lieder), Cortingas; 9. Oktober: Plaisir Royal (Barocktanz), Piratenkapelle, Soline Trio) (französische Musik ab den 1930er Jahren).