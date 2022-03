Baulärm und Risse in den Wänden : Das Neubaugebiet "Olsdorfer Kirchweg II" sorgt für Ärger in Alfter

Alfter In Alfter haben die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet „Olsdorfer Kirchweg II“ begonnen. Sehr zum Ärger von Anwohnern. Eine von ihnen berichtet von der Situation vor Ort.

Es ist nicht nur der Baustellenverkehr mit temporären Halteverboten, der so manchem Anwohner in der Nähe des Neubaugebiets „Olsdorfer Kirchweg II“ in Alfter die Nerven raubt. Auch berichten Bewohner benachbarter Straßen von Rissen in Wänden. Diese seien infolge der Erschließungsarbeiten entstanden, heißt es. Eine Anwohnerin hat dem General-Anzeiger nun die Situation erläutert.

„Mindestens zwölf Stunden am Tag der Baulärm. Und das in einer Zeit, in der viele Menschen im Homeoffice sind oder wie meine Tochter für Prüfungen lernen müssen“, sagt Marieta Kriechel ein wenig entnervt. Sie wohnt mit ihrer Familie an der Straße Eisensteingrube, die unmittelbar an das Neubaugebiet grenzt.