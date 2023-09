Vier-Tages-Show in Alfter Und wieder erstrahlt das Alfterer Schloss

Das Programm vor dem jeweiligen Video-Mapping ist wie folgt: Lost geht es am Freitag, 29. September, 17 Uhr, mit der Hip-Hop-Gruppe „Flugmodus“, gefolgt von „Decay &The ToneKings“ unter der Leitung von Dieter Kirchenbauer. Das zehnköpfige Ensemble ist bekannt aus der RTL-Show „Let’s Dance“. Am Samstag, 30. September, treten ab 17 Uhr „Meoneo“ (Jazz, Pop) und „Shady Blue“ (Cover von Funk- and Soul-Songs) auf.