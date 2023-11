Jury prämiert Werke Das sind die Gewinner beim Jugendkunstpreis in Witterschlick

Ins Auge fiel den Besuchern auch das Triptychon von Lara. Die drei Bilder zeigen unter dem Titel „Roots to come back“ großformatig in Bleistift gezeichnete Kinderporträts, die sehr detailliert ausgearbeitet sind. Die Künstlerin hat sich selbst sowie ihre Geschwister Hanna und Ben gezeichnet. „Das Bild meines Bruders entstand bei einem Schüleraustausch in den USA. Da hatte ich großes Heimweh. Deshalb auch der Titel“, erzählte die Schülerin aus Rheinbach, für die die Auszeichnung ausgesprochen überraschend kam.