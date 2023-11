Debatte um Grundsteuererhöhung in Alfter Bürgerinitiative kritisiert die Gemeindeverwaltung

Weiter kritisiert die Initiative Aussagen des Bürgermeisters zum Grundsteuer-B-Hebesatz für 2025. Schumacher hatte erklärt: „Vor dem Hintergrund der in den letzten Jahrzehnten gestiegenen Bodenrichtwerte und der Wertsteigerungen der Immobilien in der Gemeinde Alfter geht die Verwaltung davon aus, dass die von den Finanzämtern festzulegenden Messbeträge in der Gemeinde Alfter in der Regel steigen werden und eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B für die Gemeinde Alfter dann exakt berechnet werden muss.“