Umweltschützer säubern ein Alfterer Feld : Den Acker von Plastikmüll befreien

Umweltschützer wie Ingeborg Renckendorf, die Gründerin der Initiative „Plastikfreies Alfter“, säubern Aecker in Alfter von Plastikmüll. Foto: Axel Vogel

Alfter Alfterer Initiative greift Bio-Landwirt mit „Clean-Up“ unter die Arme. Die Freiwiligen säubern Äcker von Plastikmüll. denn dieser Müll ist ein großes Ärgernis.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Faber​

An einem der bis dato heißesten Tage des Jahres begehen 8 Aktivistinnen und Aktivsten bewaffnet mit Müllsäcken, Handschuhen und Greifern am frühen Nachmittag einen Acker bei Alfter. Um ein gemeinsames „Clean-Up“, eine Aufräumaktion der Initiative „Plastikfreies Alfter“ um die 81-jährige Ingeborg Renckendorf hatte Günther Hach Amar gebeten, der mit seiner neu gegründeten, landwirtschaftlichen Erzeugergemeinschaft Greenfood Organic, das Angebot an Bio-Obst und Gemüse in der Region verstärken möchte.

Mehr als 22.000 Tonnen Plastik aus der Landwirtschaft landen als Mikroplastik im Boden

Immer öfter kann man auf landwirtschaftlichen Flächen den Einsatz von Plastikfolien sehen. Damit lässt sich unter adnerem eine aufwändige Bewässerung minimieren und die Feuchtigkeit besser im Boden halten. Zudem kann bei der Schädlingsbekämpfung weitestgehend auf Pestizide verzichtet werden. Und natürlich stehen auch Produkte wie Spargel oder Erdbeeren in unserer Region schon früher im Jahr für den Markt zu Verfügung, was die Erzeuger höhere Preise erzielen lässt. Kehrseite der Medaille: Mehr als 22.000 Tonnen Plastik aus der Landwirtschaft landen nach aktuellen Zahlen des Umweltbundesamtes in Berlin als Mikroplastik im Boden.

So hatte auch der vorherige Pächter der landwirtschaftlichen Fläche am Freudiger Weg in Alfter nach der Ernte die vorhandenen Folien einfach untergepflügt. „Wahrscheinlich aus Bequemlichkeit“ mutmaßt Maurice Hach Amar, der im Betrieb seines Vaters im Bereich Ein- und Verkauf arbeitet und an diesem Tag die Aktion mit begleitet. „Zunächst hatten wir eigentlich ein etwas entfernteres Rhabarberfeld ausgewählt, aber aufgrund der heutigen Hitze haben wir uns dann kurzfristig für diese Fläche entschieden, da wir hier am Verkaufsstand auch mal kurz Pause machen können.“

Die Agrarwende vor Ort einleiten