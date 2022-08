100 Jahre SC Volmershoven-Heidgen : Wie die Volmershovener Kicker zu britischen Lederbällen kamen

Die Aufstiegsmannschaft des SC Volmershoven-Heidgen in der Saison 1973/74. Foto: privat

Alfter-Volmershoven Seit 100 Jahren besteht der SC Volmershoven-Heidgen. Eine Leistung, auf die Vorstand und Mitglieder stolz sind.

Volmershoven und Heidgen zählen zusammen 1200 Einwohner – davon ist jeder zweite Mitglied im Sportverein SC Volmershoven-Heidgen. So ist es kein Wunder, dass Mitglieder und Vorstand stolz sind auf diese hohe Zahl, den Zusammenhalt im Verein, auf die sportlichen Erfolge und auf das 100-jährige Bestehen, das bereits 2021 gefeiert werden sollte, aber coronabedingt ausfallen musste.

Wenn man mit dem Vorsitzenden Hans Schneider spricht, ist immer wieder herauszuhören, dass er die Auswüchse im heutigen Profifußball kritisiert, die ungeheuren Summen, die dort umgesetzt werden. Und er spricht auch an, dass bis in die Amateur-Ligen hinunter Spieler mit Geld gelockt würden. Nicht so in Volmershoven. Er sieht seinen Kreisliga-A-Club als Gegenmodell, in dem „noch Fußball gespielt wird wie früher“, in dem kein Spieler Geld bekommt.

Stattdessen ist für Schneider der Zusammenhalt wichtig. Im Verein, aber auch im Dorf. „Wir helfen beispielsweise dem Damenkomitee beim Aufbau bei deren Veranstaltungen, dafür backen die Frauen Kuchen für unsere“, berichtet Schneider, der den Verein seit 2017 führt und in den 1970er Jahren beim FV Bad Honnef in der damals höchsten deutschen Amateurklasse spielte.

Fußballplatz mit neuem Flutlicht

Schneider ist sehr zufrieden damit, wie sein Club derzeit aufgestellt ist: schöner Platz, neues Flutlicht, drei Seniorenteams, neun Jugendmannschaften. Mittelfristig sieht er aber das Problem, dass im Ort selbst zu wenig junge Familien mit Kindern wohnen, um die Jugendteams aufzufüllen. Im größeren Nachbarort Witterschlick mit seinen geplanten Neubaugebieten würden aber sehr viele Kinder leben. Daher hält Schneider Spielgemeinschaften beider Vereine für sinnvoll.

Bei der Jubiläumsfeier im Festzelt am Sportplatz ehrte Schneider zwei Mitglieder ganz besonders: Annemie Kupfer für 34 Jahre Mitarbeit im Vorstand und Dieter Kaemmer für 28 Jahre als Geschäftsführer und Trainer. Dann ließ Schneider Zeitzeugen zu Wort kommen, die Anekdoten aus der Vereinsgeschichte erzählten. So berichtete der 89-jährige Adolf Schneider, wie man nach dem Zweiten Weltkrieg an Lederbälle gekommen sei. Damals habe man auf dem Platz im Wald häufiger Spiele gegen die britischen Besatzungssoldaten ausgetragen. Stürmer Christian Bollig habe dann die Bälle, die den Briten gehörten, häufig absichtlich hoch übers Tor in den Wald geschossen, sodass sie nicht auf Anhieb wiedergefunden wurden. Nach dem Spiel suchten die Volmershovener dann gründlicher im Unterholz und schufen sich so einen Vorrat an Lederbällen. Zu den Auswärtsspielen fuhr man damals mit dem Fahrrad, so dass man gut aufgewärmt auf den Platz ging. Ab 1948 stellte Hubert Schneider seinen Holzkocher-Lkw als Mannschaftsfahrzeug zur Verfügung.

Gründung in der Schule

Das Vereinsheim des SC Volmershoven-Heidgen aus der Vogelperspektive. Foto: Axel Vogel

Gegründet wurde der Verein im November 1921 in der Schule. Konrad Schmitz war der erste Vorsitzende. In den Anfangsjahren dominierte nicht der Fußball, sondern Schlagball. Fußball galt damals als rohes und raues Spiel. Bei den ersten Spielen, die in der Schlagball-Pause im Winter auf dem Platz am Damm ausgetragen wurden, trugen die Spieler Ledergamaschen – Fußballschuhe waren noch unbekannt. Zum Angebot gehörten in den 1920er und 30er Jahren auch Leichtathletik und Turnen. Die Fußballmannschaft musste 1940 kriegsbedingt ihren Spielbetrieb einstellen. 1945 kam es zur Wiedergründung unter dem Vorsitz von Otto Hengstler.

Bis in die 1950er Jahre war Arnold „Nöll“ Schwebig der überragende Spieler, der den Club in die 1. Kreisklasse brachte. Er starb 1956 bei einem Spiel in Flerzheim, wo er einen Herzinfarkt erlitt. Es folgten Ab- und Aufstieg. So gelang 1974 unter Trainer Willi Ostermann der Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Auch die A-Jugend wurde in dieser Saison Kreismeister. 1979 musste der Waldsportplatz aufgegeben werden, weil die Didier-Werke den Pachtvertrag nicht verlängerten.

Der schlechteste Platz im Fußballkreis Bonn

Der neue Platz an der Straße nach Witterschlick lag auf einer früheren Mülldeponie und zeichnete sich dadurch zahlreiche Absackungen aus. „Der schlechteste Platz im Fußballkreis Bonn“ steht in der Vereinschronik. In den 1990er Jahren musste man runter in die Kreisliga C, 1993 war keine Mannschaft mehr am Start. Ab 1996 ging es dann weiter in der C- und in der D-Klasse. Wichtig für Infrastruktur waren der Bau des Vereinsheims 2006 und der Bau des Kunstrasenplatzes 2011. In der Saison 2014/15 stieg der Verein wieder in die Kreisliga A auf.

Für die Beköstigung der Spieler und der Gegner bei Heimspielen sorgen die Mitglieder der „Grünen Wand“. Die Ex-Fußballer zahlen jeden Monat zehn Euro in einen Topf, von dem das Essen und die Getränke für die Spieler bezahlt wird. Auch das zählt für Schneider zum Zusammenhalt. Ebenso wie das soziale Engagement des Vereins: Es wurden 3000 Euro für Flutopfer und 5000 Euro für Flüchtlinge aus der Ukraine gestiftet.