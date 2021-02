Baum soll für Wohnhaus gefällt werden : Streit um Alfterer Eiche geht vor Gericht

Der Streit um die Eiche am Strangheidgesweg dauert an. Foto: Axel Vogel

Alfter. Der Streit um die geplante Fällung einer Eiche in Alfter eskaliert weiter. Bald wird sich ein Gericht damit befassen.

Der Streit um den Bau von sieben Wohnungen am Alfterer Strangheidgesweg und die damit verbundene Fällung einer Eiche wird vor Gericht landen. Wie Anwohnervertreter Michael Anders dem General-Anzeiger sagte, hätten sich die Anwohner einen Anwalt genommen, um Klage gegen die Baugenehmigung einzureichen. „Die massive Bauweise muss angegriffen werden“, so Anders.

Zuständig für die Baugenehmigung ist der Rhein-Sieg-Kreis. Eine Entscheidung durch die Kreisverwaltung in der Sache ist allerdings noch nicht gefallen. Das liegt daran, dass die Gemeinde Alfter vom Kreis um das Einvernehmen in der Angelegenheit gebeten wurde. Und dieses liegt erst seit Dienstagabend vor. Mit großer Mehrheit – bei zwei Gegenstimmen von den Freien Wählern und zwei Enthaltungen von den Grünen – hat der Ausschuss für Gemeindeentwicklung das Einvernehmen erteilt. Auf Antrag der Grünen wurde zusätzlich beschlossen, dass nicht nur der Investor sieben Bäume als Ersatz pflanzen muss, sondern auch die Gemeinde.

Zur Sitzung hatte die Verwaltung der Politik einen überraschenden Vorschlag unterbreitet: den Investor aus der Pflicht zum Bau des geförderten Wohnraums zu entlassen. Wie berichtet, hatte die Verwaltung vorab mitgeteilt, dass dem Investor mittlerweile das Angebot einer Privatperson vorliegt, das Grundstück zu kaufen, um dort ein Einfamilienhaus zu bauen, wofür die Eiche stehen bleiben könnte. Dafür hätte der Investor das Grundstück vor dem Ablauf der vertraglich vereinbarten Beschränkung verkaufen dürfen. Dazu kommt es aber nicht. Lediglich die Freien Wähler wären diesen Weg mitgegangen – und zwar unter Würdigung der Anwohner und des Gesamtverlaufs des Verfahrens, wie Sandra Semrau für die Wählergemeinschaft erklärte. Sie erneuerte ihre Kritik an der Verwaltung und an Bürgermeister Rolf Schumacher, gezielt die Fällung der Eiche vorangetrieben und nie auf eine Lösung des Konflikts zwischen Baum und Wohnhaus hingearbeitet zu haben.

Wilhelm Windhuis (Grüne) argumentierte genau in die gleiche Richtung. „Wir kritisieren ausdrücklich, dass die Verwaltung die politischen Gremien nicht hinreichend auf die Problematik hinsichtlich der Eiche hingewiesen hat“, sagte er. Weiter sprach Windhuis von der schwierigen Entscheidung für die Grünen zwischen Umweltschutz – also für den Baum – und sozialem Wohnraum. CDU-Mann Christopher Ehlert erklärte, dass ein Einfamilienhaus an der Stelle nicht dem entspreche, was der Rat beschlossen habe. Für die SPD sprach sich Arnim Preußner für die Schaffung von sozialem Wohnbau aus. „Es tut uns leid, dass die Eiche leidet“, fügte er aber hinzu. Miriam Clemens bedauerte für die FDP, dass sich das Thema so zugespitzt habe.