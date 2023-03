Hohe Energiekosten : Deutsche Steinzeug in Witterschlick fordert günstige Energiestrompreise

Deutsche Steinzeug AG in Witterschlick : Hans-Dieter Sebastian arbeitet seit 60 Jahren bei derselben Firma Vor mehr als sechs Jahrzehnten hat Hans-Dieter Sebastian bei der Deutschen Steinzeug AG in Witterschlick angefangen, rund 40 Jahre leitete er die Fliesenlager des Unternehmens. Bis heute denkt er nicht an den Ruhestand. Was bewegt ihn?